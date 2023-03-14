Голден Стейт переграв Фінікс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
14 березня
Детройт - Індіана 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)
Маямі - Юта 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)
Даллас - Мемфіс 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)
Атланта - Міннесота 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)
Г'юстон - Бостон 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29)
Голден Стейт - Фінікс 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)
Сакраменто - Мілвокі 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)
Український баскетболіст Олексій Лень на паркет не виходив.