Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Вчора 15:59 2626
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 2332
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 22:00 505
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 738
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 3273
Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс
Вчора 17:44 2156
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 16:57 1376
Під Бахмутом загинув український легкоатлет
Вчора 16:42 3620
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Вчора 16:33 402
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Вчора 14:53 6007
Прямі трансляції

Голден Стейт переграв Фінікс: результати матчів НБА

Сьогодні 08:40 171 0
У НБА зіграли чергові матчі
Голден Стейт переграв Фінікс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
14 березня

Детройт - Індіана 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)

Маямі - Юта 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)

Даллас - Мемфіс 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)

Атланта - Міннесота 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)

Г'юстон - Бостон 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29)

Голден Стейт - Фінікс 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)

Сакраменто - Мілвокі 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)

Український баскетболіст Олексій Лень на паркет не виходив.

Коментарі ()
Популярне зараз
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 8193
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 4067
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 5141
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 6007
Під Бахмутом загинув український легкоатлет Під Бахмутом загинув український легкоатлет 3620
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 3880 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24442 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18558
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11563
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108367
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112538
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53172