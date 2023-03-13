Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 6 матчів регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 березня
Денвер - Бруклін 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)
Шарлотт - Клівленд - 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33)
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин, набрав 9 очок і віддав одну результативну передачу.
Філадельфія - Вашингтон 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)
Новий Орлеан - Портленд 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)
Сан-Антоніо - Оклахома 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)
Лейкерс - Нью-Йорк 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)