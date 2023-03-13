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Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА

Сьогодні 08:56 170 0
Українець провів на майданчику 20 хвилин і набрав 9 очок
Шарлот з Михайлюком поступився Клівленду: результати матчів НБА
#NBA, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 6 матчів регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
11 березня

Денвер - Бруклін 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)

Шарлотт - Клівленд - 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33)

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин, набрав 9 очок і віддав одну результативну передачу.

Філадельфія - Вашингтон 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)

Новий Орлеан - Портленд 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)

Сан-Антоніо - Оклахома 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)

Лейкерс - Нью-Йорк 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)

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