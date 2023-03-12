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Юта переграла Шарлотт з Михайлюком: результати матчів НБА

Сьогодні 09:41 142 0
У НБА зіграно чергові матчі
Юта переграла Шарлотт з Михайлюком: результати матчів НБА
#Шарлотт, #Юта, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
11 березня

Кліпперс - Нью-Йорк 106:95 (20:19, 27:30, 29:25, 30:21)

Шарлотт - Юта 111:119 (29:32, 20:26, 32:39, 30:22)

Святослав Михайлюк у складі Шарлотт провів 8 хвилин 50 секунд. За цей час набрав три очки, зробив одне підбирання та одну результативну передачу.

Орландо - Маямі 126:114 OВ (34:24, 24:31, 23:23, 27:30, 18:6)

Детройт - Індіана 115:121 (30:35, 27:34, 33:21, 25:31)

Атланта - Бостон 125:134 (38:37, 23:34, 28:30, 36:33)

Мемфіс - Даллас 112:108 (27:23, 29:27, 21:33, 35:25)

Г’юстон - Чикаго 111:119 (32:22, 23:32, 40:33, 16:32)

Новий Орлеан - Оклахома-Сіті 96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)

Голден Стейт - Мілвокі 125:116 OВ (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)

Фінікс - Сакраменто 119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)

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