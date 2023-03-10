Шарлотт з Михайлюком переміг Детройт, Голден Стейт поступився Мемфісу: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

10 березня

Орландо - Юта 124:131 (28:29, 28:35, 41:33, 27:34)

Індіана - Г'юстон 134:125 OT (38:27, 26:31, 34:33, 17:24, 19:10)

Детройт - Шарлотт 103:113 (23:31, 27:28, 33:34, 20:20)

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв 7 хвилин 45 секунд, за які набрав чотири очки, здійснив три підбирання та одне перехоплення.

Мемфіс - Голден Стейт 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17)

Мілвокі - Бруклін 118:113 (37:20, 27:27, 23:33, 31:33)

Сакраменто - Нью-Йорк 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)