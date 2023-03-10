Шарлотт з Михайлюком переміг Детройт, Голден Стейт поступився Мемфісу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
10 березня
Орландо - Юта 124:131 (28:29, 28:35, 41:33, 27:34)
Індіана - Г'юстон 134:125 OT (38:27, 26:31, 34:33, 17:24, 19:10)
Детройт - Шарлотт 103:113 (23:31, 27:28, 33:34, 20:20)
Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв 7 хвилин 45 секунд, за які набрав чотири очки, здійснив три підбирання та одне перехоплення.
Мемфіс - Голден Стейт 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17)
Мілвокі - Бруклін 118:113 (37:20, 27:27, 23:33, 31:33)
Сакраменто - Нью-Йорк 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)