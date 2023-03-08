Прометей переграв Ульм у Єврокубку

Українська команда утримує перше місце у групі

Джерело - Чемпіон.

Прометей на виїзді переміг німецький клуб Ратiофарм Ульм у 14 турі Єврокубку.

Матч завершився з рахунком 78:83.

За чотири тури до закінчення регулярного сезону Єрокубку Прометей забезпечив собі місце у плей-оф. Дана перемога стала восьмою поспіль для українського клубу у Єврокубку.

Єврокубок

Група А

15 тур, 08 березня

Ратiофарм Ульм - Прометей 78:83 (21:20, 18:20, 17:24, 22:19)

Ратiофарм Ульм: Крiстен* (5), Дос Сантос* (17 + 7 передач), Клепiш* (9), Пол* (4), Кабокло* (20 + 7 пiдбирань + 3 перехоплення), Яллоу (8 + 3 перехоплення), Хоулi (2), Нуньес (13), Жугiч (0), Фухс (0).

Прометей: Кеннедi* (13), Балвiн* (7 + 9 пiдбирань), Клавелл* (9), Агада* (13 + 4 передачi + 4 перехоплення), Стефенс* (13), Липовый (6), Санон (9), Дiккi (8), Сидоров (5), Ткаченко (0).

Нагадаємо, Прометей хоче виступати у чемпіонаті Польщі з баскетболу.