Чоловіча збірна України залишилася 30-ці найкращих рейтингу FIBA

На вершині знаходяться іспанці

В оновленому рейтингу чоловічих збірних після завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023 збірна України посідає 28-е місце.

Про це повідомляє пресслужба міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Вона не змогла кваліфікуватися на планетарний форум. На вершині рейтингу знаходиться збірна Іспанії.

Оновлений рейтинг FIBA:

1. Іспанія - 758,3

2. США - 757,2

3. Австралія - 740,2

4. Аргентина - 733,6

5. Франція - 715,9

6. Сербія - 710,2

7. Словенія - 701,9

8. Литва - 670,4

9. Греція - 665,1

10. Італія - 650,4

...

28. Україна - 406,6

Раніше Айнарс Багатскіс залишив посаду тренера збірної України.