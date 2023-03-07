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Чоловіча збірна України залишилася 30-ці найкращих рейтингу FIBA

Вчора 22:55 188 0
На вершині знаходяться іспанці
Чоловіча збірна України залишилася 30-ці найкращих рейтингу FIBA
#Айнарс Багатскіс

Джерело - xsport.ua.

В оновленому рейтингу чоловічих збірних після завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023 збірна України посідає 28-е місце.

Про це повідомляє пресслужба міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Вона не змогла кваліфікуватися на планетарний форум. На вершині рейтингу знаходиться збірна Іспанії.

Оновлений рейтинг FIBA:

  • 1. Іспанія - 758,3
  • 2. США - 757,2
  • 3. Австралія - 740,2
  • 4. Аргентина - 733,6
  • 5. Франція - 715,9
  • 6. Сербія - 710,2
  • 7. Словенія - 701,9
  • 8. Литва - 670,4
  • 9. Греція - 665,1
  • 10. Італія - 650,4
  • ...
  • 28. Україна - 406,6

Раніше Айнарс Багатскіс залишив посаду тренера збірної України.

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