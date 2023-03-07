Чоловіча збірна України залишилася 30-ці найкращих рейтингу FIBA

Джерело - xsport.ua.
В оновленому рейтингу чоловічих збірних після завершення кваліфікації на чемпіонат світу-2023 збірна України посідає 28-е місце.
Про це повідомляє пресслужба міжнародної федерації баскетболу (FIBA).
Вона не змогла кваліфікуватися на планетарний форум. На вершині рейтингу знаходиться збірна Іспанії.
Оновлений рейтинг FIBA:
- 1. Іспанія - 758,3
- 2. США - 757,2
- 3. Австралія - 740,2
- 4. Аргентина - 733,6
- 5. Франція - 715,9
- 6. Сербія - 710,2
- 7. Словенія - 701,9
- 8. Литва - 670,4
- 9. Греція - 665,1
- 10. Італія - 650,4
- ...
- 28. Україна - 406,6
Раніше Айнарс Багатскіс залишив посаду тренера збірної України.