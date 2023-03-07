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Сакраменто Леня переграв Новий Орлеан: результати матчів НБА

Сьогодні 09:10 244 0
У НБА зіграно чергові матчі
Сакраменто Леня переграв Новий Орлеан: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
07 березня

Індіана - Філадельфія 143:147 (39:38, 40:40, 35:36, 29:33)

Детройт - Портленд 104:110 (18:31, 33:28, 23:30, 30:21)

Клівленд - Бостон 118:114 OT (26:33, 30:35, 22:24, 31:17, 9:5)

Маямі - Атланта 130:128 (30:43, 33:25, 29:28, 38:32)

Денвер - Торонто 118:113 (29:34, 29:27, 25:27, 35:25)

Сакраменто - Новий Орлеан 123:108 (29:32, 30:27, 38:20, 26:29)

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень провів на паркеті 40 секунд.

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