Сакраменто Леня переграв Новий Орлеан: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
07 березня
Індіана - Філадельфія 143:147 (39:38, 40:40, 35:36, 29:33)
Детройт - Портленд 104:110 (18:31, 33:28, 23:30, 30:21)
Клівленд - Бостон 118:114 OT (26:33, 30:35, 22:24, 31:17, 9:5)
Маямі - Атланта 130:128 (30:43, 33:25, 29:28, 38:32)
Денвер - Торонто 118:113 (29:34, 29:27, 25:27, 35:25)
Сакраменто - Новий Орлеан 123:108 (29:32, 30:27, 38:20, 26:29)
Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень провів на паркеті 40 секунд.