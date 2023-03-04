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Політехніка-Галичина перемогла Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні 17:10 111 0
Політехніка-Галичина перемогла Запоріжжя у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина виграла матч регулярного чемпіонату Суперліги у Запоріжжя з рахунком 84:68.

Найкращим гравцем матчу став центровий Олександр Тіщенко, який вийшовши з лави, за 28 хвилин на майдначику, набрав 17 очок (3/4 двоочкових, 3/5 триочкових), зробив 9 підбирань та 4 передачі (РЕ 27).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

04 березня

Запоріжжя — Політехніка-Галичина 68:84 (21:18, 11:27, 18:13, 18:25)

Запоріжжя: Тельчаров 20 + 6 передач + 3 перехоплень, Буц 20 + 9 підбирань, Морозов 19 + 6 підбирань + 4 передачі, Ледньов 5 + 5 перехоплень, Биков 4 - 6 втрат — старт, Бер 0 - 3 втрати, Кліманов 0, Компанієць 0, Покоєнко 0

Політехніка-Галичина: Бережний 18 + 5 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Горобченко 17 + 5 передач + 5 перехоплень - 4 втрати, Ожегов 16 + 8 підбирань - 4 втрати, Федчук 11 + 4 передачі, Станішевський 3 + 5 підбирання — старт, Тіщенко 17 + 9 підбирань + 4 передачі, Крамар 2, Бартоломеєв 0, Путько 0

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