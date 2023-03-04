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Шарлотт з Михайлюком поступився Орландо, Сакраменто Леня переграв Кліпперс: результати матчів НБА

Сьогодні 08:44 213 0
У межах регулярного чемпіонату НБА відбулося 10 матчів
Шарлотт з Михайлюком поступився Орландо, Сакраменто Леня переграв Кліпперс: результати матчів НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Шарлот зі Святославом Михайлюком програв Орландо. Українець набрав 3 очки, 1 підбирання, 2 передачі за 15:57 на майданчику.

Сакраменто Олексія Леня здобув перемогу над Кліпперс. Українець на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат
4 березня

Шарлотт - Орландо 106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)

Бостон - Бруклін 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)

Атланта - Портленд 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)

Чикаго - Фінікс 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)

Маямі - Нью-Йорк 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)

Оклахома - Юта 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)

Денвер - Мемфіс 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)

Голден Стейт - Новий Орлеан 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)

Сакраменто - Кліпперс 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)

Лейкерс - Міннесота 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)

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