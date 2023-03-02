Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Черкаські Мавпи відіграли відставання -19, але програли Київ-Баскету

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет виграв у Черкаських Мавп 81:73 в останньому матчі домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим у киян став Вадим Заплотинський з 23 очками та 10 підбираннями. У Черкаських Мавп 22 очки на рахунку Бі Джея Максвелла, до яких від додав 7 підбирань та 7 передач, 21 очко у Сергія Скіри.

Київ-Баскет виграв 16-й матч в сезоні, піднявшись на третю сходинку турнірної таблиці. У Черкаських Мавп 5 перемог в 22 матчах і сьома позиція після київського баблу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

02 березня

Київ-Баскет — Черкаські Мавпи 81:73 (22:14, 21:10, 11:26, 27:23)

Київ-Баскет: Заплотинський 23 + 10 підбирань, Кінгсбі 16 + 10 підбирань, Дубоненко 8, Мусієнко 8 + 5 підбирань, Новіков 13 + 5 підбирань – старт; Юрченко 9, Фреш-Стаханов 2, Дюпін 2, Кошеватський 0, Швець 0

Черкаські Мавпи: Липовцев 2, Скіра 21 + 5 підбирань, Кузнецов 1, Максвелл 22 + 7 підбирань + 7 передач, Руслов 19 + 6 підбирань – старт; Рід 4, Назаренко 4