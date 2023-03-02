Шарлотт Михайлюка поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Шарлотт Святослава Михайлюка програв Фініксу. Українець на майданчику не з'являвся.
НБА - Регулярний чемпіонат
2 березня
Шарлотт - Фінікс 91:105 (22:27, 19:30, 32:22, 18:26)
Детройт - Чикаго 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16)
Бостон - Клівленд 117:113 (26:28, 29:24, 41:26, 21:35)
Маямі - Філадельфія 96:119 (38:34, 15:37, 24:25, 19:23)
Нью-Йорк - Бруклін 142:118 (47:29, 34:28, 29:30, 32:31)
Оклахома - Лейкерс 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33)
Мілвокі - Орландо 139:117 (31:29, 45:37, 32:30, 31:21)
Г'юстон - Мемфіс 99:113 (19:25, 25:22, 24:38, 31:28)
Портленд - Новий Орлеан 110:121 (31:29, 25:24, 35:37, 19:31)