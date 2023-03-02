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Шарлотт Михайлюка поступився Фініксу: результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 277 0
Українець на майданчик не виходив
Шарлотт Михайлюка поступився Фініксу: результати матчів НБА
#NBA, #Фінікс, #Шарлотт, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Шарлотт Святослава Михайлюка програв Фініксу. Українець на майданчику не з'являвся.

НБА - Регулярний чемпіонат
2 березня

Шарлотт - Фінікс 91:105 (22:27, 19:30, 32:22, 18:26)

Детройт - Чикаго 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16)

Бостон - Клівленд 117:113 (26:28, 29:24, 41:26, 21:35)

Маямі - Філадельфія 96:119 (38:34, 15:37, 24:25, 19:23)

Нью-Йорк - Бруклін 142:118 (47:29, 34:28, 29:30, 32:31)

Оклахома - Лейкерс 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33)

Мілвокі - Орландо 139:117 (31:29, 45:37, 32:30, 31:21)

Г'юстон - Мемфіс 99:113 (19:25, 25:22, 24:38, 31:28)

Портленд - Новий Орлеан 110:121 (31:29, 25:24, 35:37, 19:31)

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