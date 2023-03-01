Прометей розгромив Віймсі у Латвійсько-Естонській лізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги естонський клуб Віймсі поступився українському Прометею.
Українська команда здобула чергову розгромну перемогу, з різницею у 31 очко (98:67).
Прометей після 27 матчів має 26 перемог та 1 поразку та впевнено лідирує у турнірній таблиці ЛЕБЛ.
Латвійсько-Естонська баскетбольна ліга
1 березня
Віймсі (Естонія) – Прометей (Україна) 67:98 (16:25, 17:18, 20:31, 14:24)
Вiймсi: Хiнт* (3), Харрiс* (6), Топпiн* (22 + 2 перехоплення), Пост* (7 + 4 пiдбирання + 5 передач), Лiпс* (6), Халлер (3), Рiкберг (10), Ароп (4), Сюнд (3), Лаанемаа (3), Суурорг (0).
Прометей: Балвiн* (12), Агада* (9 + 5 передач + 2 перехоплення), Стефенс* (9), Кеннедi* (11 + 5 передач), Лукашов*, капiтан (6), Липовий (0), Ткаченко (2), Сидоров (13), Санон (9), Петров (14), Дiккi (13 + 10 пiдбирань).
Раніше Прометей втримав перемогу над Ховентудом та захопив лідерство у групі Єврокубку.