Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Старим Луцьком 88:57 в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим в матчі став Ігор Дубоненко, який в підсумку набрав 19 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіона

01 березня

Київ-Баскет — Старий-Луцьк 88:57 (17:13, 25:19, 22:14, 24:11)

Київ-Баскет: Заплотинський 9 + 5 підбирань, Кінгсбі 14 + 5 передач, Дубоненко 19 + 6 підбирань, Мусієнко 11, Новіков 16 + 5 підбирань – старт; Дюпін 8 + 5 підбирань, Кошеватський 5 +5 передач – 6 втрат, Фреш-Стаханов 6 + 5 підбирань, Юрченко 0, Швець 0.

Старий Луцьк: Коцько 17 + 5 підбирань + 5 передач, Є.Коровяков 4 + 7 підбирань, Рудаков 16 + 8 підбирань, Бедлінський 2, Панфілов 0 – старт; Дейна 9, Марків 5, Прозапас 2, Должко 2, Алтухов 0, Глушко 0, Федчук 0