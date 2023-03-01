Сакраменто Леня перемогло Оклахому: результати матчів НБА

Українець не виходив на майданичк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

1 березня

Торонто - Чикаго 104:98 (24:23, 20:23, 26:26, 34:26)

Атланта - Вашингтон 116:119 (27:27, 29:25, 34:33, 26:34)

Бруклін - Мілвокі 104:118 (34:22, 28:30, 23:39, 19:27)

Мемфіс - Лейкерс 121:109 (26:22, 20:27, 47:35, 28:25)

Оклахома - Сакраменто 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)

Українець Олексій Лень, який грає за Сакраменто, не виходив на майданчик.

Г'юстон - Денвер 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)

Даллас - Індіана 122:124 (33:31, 26:38, 39:37, 24:18)

Юта - Сан-Антоніо 94:102 (30:32, 18:18, 25:21, 21:31)

Кліпперс - Міннесота 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)

Голден Стейт - Портленд 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)