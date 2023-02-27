Сакраменто Леня переграло Оклахому: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Сакраменто перемогло Оклахому. Українець Олексій Лень на майданчику не з'являвся.
НБА - Регулярний чемпіонат
27 лютого
Чикаго - Вашингтон 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15)
Мілвокі - Фінікс 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27)
Атланта - Бруклін 129:127 (37:29, 27:28, 33:37, 32:33)
Даллас - Лейкерс 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)
Клівленд - Торонто 118:93 (34:28, 30:24, 28:24, 26:17)
Оклахома - Сакраменто 115:124 (26:36, 24:22, 40:36, 25:30)
Голден Стейт - Міннесота 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)
Портленд - Г'юстон 131:114 (32:31, 41:27, 29:30, 29:26)
Денвер - Кліпперс 134:124 OT (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4)