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Сакраменто Леня переграло Оклахому: Результати матчів НБА

Сьогодні 08:59 223 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сакраменто Леня переграло Оклахому: Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто перемогло Оклахому. Українець Олексій Лень на майданчику не з'являвся.

НБА - Регулярний чемпіонат
27 лютого

Чикаго - Вашингтон 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15)

Мілвокі - Фінікс 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27)

Атланта - Бруклін 129:127 (37:29, 27:28, 33:37, 32:33)

Даллас - Лейкерс 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)

Клівленд - Торонто 118:93 (34:28, 30:24, 28:24, 26:17)

Оклахома - Сакраменто 115:124 (26:36, 24:22, 40:36, 25:30)

Голден Стейт - Міннесота 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)

Портленд - Г'юстон 131:114 (32:31, 41:27, 29:30, 29:26)

Денвер - Кліпперс 134:124 OT (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4)

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