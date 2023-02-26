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Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023

Сьогодні 20:11 441 0
Команда Багатскіса здобула перемогу в останньому матчі
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України в Ризі в номінально домашній грі обіграла Нідерланди (72:56) в останньому матчі кваліфікації на ЧС-2023.  

Найрезультативнішим в складі збірної України став Іссуф Санон, який набрав 17 очок, повторивши свій особистий рекорд результативності в офіційних матчах за національну команду.

Таким чином, збірна України завершила фінальний етап кваліфікації на чемпіонат світу-2023 з чотирма перемогами в шести матчах, чого не вистачило для потрапляння на світову першість.

Втім, потрібно подякувати нашим баскетболістам за гру у всіх матчах, за боротьбу за майданчику та за самовіддачу.

Чемпіонат світу. Кваліфікація
Другий етап. Група L
Рига, Арена Рига
26 лютого

Україна - Нідерланди 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)

Україна: Лукашов 5, Близнюк 10, Войналович 3, Конєв 8 + 7 підбирань, Герун 11 + 6 підбирань – старт; Санон 17 + 5 передач, Липовий 6 + 6 підбирань, Пустовий 6, Бобров 6, Ковляр 0, Шундель 0

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