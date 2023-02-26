Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023

Команда Багатскіса здобула перемогу в останньому матчі

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України в Ризі в номінально домашній грі обіграла Нідерланди (72:56) в останньому матчі кваліфікації на ЧС-2023.

Найрезультативнішим в складі збірної України став Іссуф Санон, який набрав 17 очок, повторивши свій особистий рекорд результативності в офіційних матчах за національну команду.

Таким чином, збірна України завершила фінальний етап кваліфікації на чемпіонат світу-2023 з чотирма перемогами в шести матчах, чого не вистачило для потрапляння на світову першість.

Втім, потрібно подякувати нашим баскетболістам за гру у всіх матчах, за боротьбу за майданчику та за самовіддачу.

Чемпіонат світу. Кваліфікація

Другий етап. Група L

Рига, Арена Рига

26 лютого

Україна - Нідерланди 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)

Україна: Лукашов 5, Близнюк 10, Войналович 3, Конєв 8 + 7 підбирань, Герун 11 + 6 підбирань – старт; Санон 17 + 5 передач, Липовий 6 + 6 підбирань, Пустовий 6, Бобров 6, Ковляр 0, Шундель 0