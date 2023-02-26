Шарлотт Михайлюка переграв Маямі: Результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Шарлотт здобув перемогу над Маямі. Українець Святослав Михайлюк на майданчику не з'являвся.

НБА - Регулярний чемпіонат

26 лютого

Детройт - Торонто 91:95 (22:22, 22:22, 26:27, 21:24)

Орландо - Індіана 108:121 (25:27, 27:24, 22:31, 34:39)

Шарлотт - Маямі 108:103 (29:16, 25:35, 28:21, 26:31)

Нью-Йорк - Новий Орлеан 128:106 (42:26, 31:26, 29:30, 26:24)

Мемфіс - Денвер 112:94 (28:20, 38:22, 28:20, 18:32)

Філадельфія - Бостон 107:110 (30:28, 26:22, 22:30, 29:30)

Юта - Сан-Антоніо 118:102 (24:33, 31:32, 30:14, 33:23)