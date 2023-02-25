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Сакраменто Леня та Кліпперс зіграли другий найрезультативніший матч в історії НБА

Сьогодні 10:10 351 0
Команди сумарно набрали 351 очко
Сакраменто Леня та Кліпперс зіграли другий найрезультативніший матч в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Сакраменто Кінгз обіграв Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 176:175. 

Найрезультативнішим гравцем матчу став Малік Монк (45).

Команди сумарно набрали 351 очко. Це друга найрезультативніша гра в історії ліги. Найрезультативніший виступ показали Детройт та Денвер – 370 очок у 1983 році.

Третій найкращий показник належить Мілвокі та Сан-Антоніо, які набрали у 1982 році на двох 337 очок. Четвертий за рахунком – у Чикаго та Атланти – 320 очок у 2019 році.

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