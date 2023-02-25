Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу.
14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42
17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62
23 жовтня
14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65
17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76
24 жовтня
14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк 61:86
17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 85:57
25 жовтня
16:00 Говерла – БІПА 54:68
19:00 Будівельник – Дніпро 76:63
26 жовтня
16:00 БІПА – Будівельник
19:00 Говерла – Дніпро
27 жовтня
14:00 БІПА – Дніпро 70:64
17:00 Говерла – Будівельник 52:90
5 листопада
13:00 Дніпро - Київ-Баскет 81:83 (23:17, 19:26, 19:21, 20:19)
17:00 Будівельник - Черкаські Мавпи 84:57 (18:8, 19:17, 27:26, 20:6)
6 листопада
13:00 Дніпро - Черкаські Мавпи 91:61 (20:14, 25:14, 18:12, 28:21)
17:00 Будівельник - Київ-Баскет 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)
8 листопада
15:00 Запоріжжя - Говерла 55:83 (14:21, 17:30, 18:9, 6:23)
19:00 Старий Луцьк - БІПА 71:86 (18:17, 24:34, 11:21, 18:14)
9 листопада
14:00 Запоріжжя - БІПА 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)
18:00 Старий Луцьк - Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)
16 листопада
18:00. Політехніка-Галичина - Говерла 73:82
20 листопада
13:00. Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 65:59
23 листопада
14:00. Будівельник - Запоріжжя 76:52
18:00. Дніпро - Політехніка-Галичина 98:67
24 листопада
14:00. Будівельник - Політехніка-Галичина 80:65
17:30. Дніпро - Старий Луцьк 92:79
25 листопада
14:00. Запоріжжя - Політехніка-Галичина 61:86
18:00. Будівельник - Старий Луцьк 81:71
26 листопада
14:00. Дніпро - Запоріжжя 86:60
29 листопада
16:00. Київ-Баскет - БІПА 76:68
19:00. Черкаські Мавпи - Говерла 81:70
30 листопада
14:00. Черкаські Мавпи - БІПА 73:94
17:00. Київ-Баскет - Говерла 74:62
6 грудня
13:00. Дніпро - Запоріжжя 97:52
19:00. Будівельник - Говерла 96:53
7 грудня
13:00. БІПА - Говерла 61:44
16:00. Будівельник - Запоріжжя 105:43
19:00. Дніпро - Черкаські Мавпи 95:72
8 грудня
11:00. БІПА - Запоріжжя 86:57
14:00. Дніпро - Говерла 78:67
17:00. Будівельник - Черкаські Мавпи 88:53
9 грудня
12:00. БІПА - Черкаські Мавпи 83:76
18:00. Старий Луцьк - Політехніка-Галичина 68:82
10 грудня
15:00. Київ-Баскет - Політехніка-Галичина 79:75
11 грудня
15:00. Старий Луцьк - Київ-Баскет 58:61
18 грудня
12:00. Політехніка-Галичина - БІПА 61:71
15:00. Старий Луцьк - Будівельник 46:77
18:00. Київ-Баскет - Дніпро 68:87
19 грудня
12:00. Старий Луцьк - БІПА 64:76
15:00. Політехніка-Галичина - Дніпро 20:0
18:00. Київ-Баскет - Будівельник 64:77
20 грудня
11:00. Старий Луцьк - Дніпро 52:66
14:00. Київ-Баскет - БІПА 101:102
17:00. Політехніка-Галичина 67:84
19:00. Говерла - Запоріжжя 75:60
21 грудня
18:00. Запоріжжя - Черкаські Мавпи 82:77
22 грудня
11:00. Говерла - Черкаські Мавпи 72:55
10 січня
12:00. Запоріжжя - Київ-Баскет 59:91
15:00. Говерла - Старий Луцьк 63:72
18:00. Політехніка-Галичина - Черкаські Мавпи 73:85
11 січня
12:00. Політехніка-Галичина - Запоріжжя 99:68
15:00. Старий Луцьк - Черкаські Мавпи 72:80
18:00. Говерла - Київ-Баскет 68:77
12 січня
11.00. Старий Луцьк - Запоріжжя 73:66
14:00. Говерла - Політехніка-Галичина 56:92
17:00. Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 72:87
13 січня
18:00. Дніпро - Будівельник - 61:69
14 січня
16:00. Будівельник - БІПА 74:52
15 січня
16:00. Дніпро - БІПА 80:66
24 січня
Будівельник - Дніпро 76:65
25 січня
Запоріжжя - Дніпро 64:93
26 січня
Будівельник - Запоріжжя 107:68
27 січня
Черкаські Мавпи - Говерла 0:20
Політехніка-Галичина - Київ-Баскет 80:71
БІПА - Старий Луцьк 83:75
28 січня
БІПА - Київ-Баскет 69:57
Старий Луцьк - Говерла 71:73
29 січня
Київ-Баскет - Говерла 67:61
Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 82:55
2 лютого
Політехніка-Галичина - Говерла 72:62
10 лютого
Запоріжжя - Старий Луцьк - 63:73
Черкаські Мавпи - Будівельник - 53:77
Дніпро - Київ-Баскет
11 лютого
11:00. Черкаські Мавпи - Запоріжжя - 82:53
14:00. Дніпро - Старий Луцьк - 97:94
17:00. Будівельник - Київ-Баскет - 77:57
12 лютого
11:00. Черкаські Мавпи - Дніпро - 53:71
14:00. Будівельник - Старий Луцьк - 88:71
17:00. Київ-Баскет - Запоріжжя - 89:44
17 лютого
18:00. БІПА - Галичина-Політехніка - 68:76
18 лютого
17:30. Галичина-Політехніка - БІПА - 80:88
19 лютого
14:00. Говерла - БІПА 70:80
Турнірна таблиця:
28 лютого
15:00. Черкаські Мавпи - Старий Луцьк
18:00. Політехніка-Галичина - Київ-Баскет
1 березня
15:00. Черкаські Мавпи - Політехніка-Галичина
18:00. Київ-Баскет - Старий Луцьк
2 березня
14:00. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи
Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбувається у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.