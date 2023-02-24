Лейкерс переграв Голден Стейт: Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
24 лютого
Клівленд – Денвер 109:115 (26:31, 31:25, 34:33, 18:26)
Орландо – Детройт 108:106 (28:26, 19:20, 33:33, 28:27)
Індіана – Бостон 138:142 OT (31:34, 27:34, 39:32, 28:25, 13:17)
Торонто – Новий Орлеан 115:110 (23:19, 31:26, 38:32, 23:33)
Філадельфія – Мемфіс 110:105 (22:37, 25:22, 28:22, 35:24)
Даллас – Сан-Антоніо 142:116 (34:26, 40:37, 25:27, 43:26)
Юта – Оклахома-Сіті 120:119 OT (28:26, 18:29, 32:31, 28:20, 14:13)
Лейкерс – Голден Стейт 124:111 (31:23, 28:33, 36:24, 29:31)
Сакраменто – Портленд 133:116 (29:37, 37:20, 34:34, 33:25)