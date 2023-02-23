Україна зіграє з Італією у кваліфікації на чемпіонат світу-2023

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 23 лютого, збірна України з баскетболу зіграє з Італією у передостанньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2023.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Італія, як і Іспанія, вже кваліфікувались від групи L на чемпіонат світу. На останню путівку з групи претендують три збірні - Україна, Грузія та Ісландія.

Україна має перевагу і над Грузією, і над Ісландією в особистих зустрічах, але програє конкурентам за кількістю здобутих перемог.

Таким чином, в найближчиї двох матчах українцям потрібно виграти обидва поєдинки і сподіватись на те, що Ісландія та Грузія програють хоча б по одній грі.

Тобто, в разі перемоги над Італією і Нідерландами нас влаштує один з двох варіантів: