Україна зіграє з Італією у кваліфікації на чемпіонат світу-2023

Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 23 лютого, збірна України з баскетболу зіграє з Італією у передостанньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2023.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Італія, як і Іспанія, вже кваліфікувались від групи L на чемпіонат світу. На останню путівку з групи претендують три збірні - Україна, Грузія та Ісландія.
Україна має перевагу і над Грузією, і над Ісландією в особистих зустрічах, але програє конкурентам за кількістю здобутих перемог.
Таким чином, в найближчиї двох матчах українцям потрібно виграти обидва поєдинки і сподіватись на те, що Ісландія та Грузія програють хоча б по одній грі.
Тобто, в разі перемоги над Італією і Нідерландами нас влаштує один з двох варіантів:
- перемога Грузії над Ісландією і поразка грузинів в матчі з Нідерландами
- перемога Ісландії над Грузією на виїзді і поразка в домашньому матчі з Іспанією