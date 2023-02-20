Команда Янніса перемогла команду Леброна у матчі всіх зірок НБА

Джерело - Чемпіон.

У Солт-Лейк-Сіті відбулася головна подія всього зіркового вікенду 2023 року - Матч усіх зірок НБА, який став уже 72-м в історії ліги.

Джейсон Тейтум став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Зірка Бостона набрала 55 очок, побивши тим самим рекорд Ентоні Девіса (52 очки у 2017 році). Джей Ті також став володарем рекорду за набраними очками за чверть (27) та половину (38). За свій виступ він був визнаний MVP Матча усіх зірок.

Матч усіх зірок НБА

20 лютого

Команда ЛеБрона – Команда Янніса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Команда ЛеБрона: Ірвинг (32 + 15 передач), Ембіід (32 + 7 підбирань), Джеймс (13), Дончич (4), Йокич (4 + 6 передач) – старт; Браун (35 + 14 підбирань), Галібертон (18), Едвардс (12), Рендл (11), Джордж (8), Джексон (6), Фокс (0).

Команда Янніса: Тейтум (55 + 10 підбирань + 6 передач), Мітчелл (40 + 10 передач), Маркканен (13 + 7 підбирань), Морант (6), Я. Адетокумбо (2) – старт; Ліллард (26), Сіакам (12 + 7 підбирань), Гілджес-Александер (9 + 7 передач), ДеРозан (8), Сабоніс (6), Адебайо (4), Холідей (3).