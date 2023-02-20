Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Вчора 13:59 599
Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі
Вчора 18:17 949
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Вчора 17:01 20288
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу
Вчора 16:53 898
Підручний та Дудченко - за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу
Вчора 14:15 605
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Вчора 12:52 622
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Вчора 11:45 35427 1
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Вчора 08:15 753
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
18.02.2023 21:23 3938
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
18.02.2023 21:08 1346
Прямі трансляції

Команда Янніса перемогла команду Леброна у матчі всіх зірок НБА

Сьогодні 09:10 157 0
Команда Янніса перемогла команду Леброна у матчі всіх зірок НБА

Джерело - Чемпіон.

У Солт-Лейк-Сіті відбулася головна подія всього зіркового вікенду 2023 року - Матч усіх зірок НБА, який став уже 72-м в історії ліги.

Джейсон Тейтум став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Зірка Бостона набрала 55 очок, побивши тим самим рекорд Ентоні Девіса (52 очки у 2017 році). Джей Ті також став володарем рекорду за набраними очками за чверть (27) та половину (38). За свій виступ він був визнаний MVP Матча усіх зірок.

Матч усіх зірок НБА

20 лютого

Команда ЛеБрона – Команда Янніса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Команда ЛеБрона: Ірвинг (32 + 15 передач), Ембіід (32 + 7 підбирань), Джеймс (13), Дончич (4), Йокич (4 + 6 передач) – старт; Браун (35 + 14 підбирань), Галібертон (18), Едвардс (12), Рендл (11), Джордж (8), Джексон (6), Фокс (0).

Команда Янніса: Тейтум (55 + 10 підбирань + 6 передач), Мітчелл (40 + 10 передач), Маркканен (13 + 7 підбирань), Морант (6), Я. Адетокумбо (2) – старт; Ліллард (26), Сіакам (12 + 7 підбирань), Гілджес-Александер (9 + 7 передач), ДеРозан (8), Сабоніс (6), Адебайо (4), Холідей (3).

Коментарі ()
Популярне зараз
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 35427 1
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі 2192
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20163
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 3797
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 20288
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі 3144
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 2902
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8423
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 17932
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19148
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64954
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13809 3