Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу.

Чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу

22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк 61:86

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 85:57

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА 54:68

19:00 Будівельник – Дніпро 76:63

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник

19:00 Говерла – Дніпро

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро 70:64

17:00 Говерла – Будівельник 52:90

5 листопада

13:00 Дніпро - Київ-Баскет 81:83 (23:17, 19:26, 19:21, 20:19)

17:00 Будівельник - Черкаські Мавпи 84:57 (18:8, 19:17, 27:26, 20:6)

6 листопада

13:00 Дніпро - Черкаські Мавпи 91:61 (20:14, 25:14, 18:12, 28:21)

17:00 Будівельник - Київ-Баскет 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)

8 листопада

15:00 Запоріжжя - Говерла 55:83 (14:21, 17:30, 18:9, 6:23)

19:00 Старий Луцьк - БІПА 71:86 (18:17, 24:34, 11:21, 18:14)

9 листопада

14:00 Запоріжжя - БІПА 60:89 (19:25, 11:14, 11:21, 19:29)

18:00 Старий Луцьк - Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)

16 листопада

18:00. Політехніка-Галичина - Говерла 73:82

20 листопада

13:00. Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 65:59

23 листопада

14:00. Будівельник - Запоріжжя 76:52

18:00. Дніпро - Політехніка-Галичина 98:67

24 листопада

14:00. Будівельник - Політехніка-Галичина 80:65

17:30. Дніпро - Старий Луцьк 92:79

25 листопада

14:00. Запоріжжя - Політехніка-Галичина 61:86

18:00. Будівельник - Старий Луцьк 81:71

26 листопада

14:00. Дніпро - Запоріжжя 86:60

29 листопада

16:00. Київ-Баскет - БІПА 76:68

19:00. Черкаські Мавпи - Говерла 81:70

30 листопада

14:00. Черкаські Мавпи - БІПА 73:94

17:00. Київ-Баскет - Говерла 74:62

6 грудня

13:00. Дніпро - Запоріжжя 97:52

19:00. Будівельник - Говерла 96:53

7 грудня

13:00. БІПА - Говерла 61:44

16:00. Будівельник - Запоріжжя 105:43

19:00. Дніпро - Черкаські Мавпи 95:72

8 грудня

11:00. БІПА - Запоріжжя 86:57

14:00. Дніпро - Говерла 78:67

17:00. Будівельник - Черкаські Мавпи 88:53

9 грудня

12:00. БІПА - Черкаські Мавпи 83:76

18:00. Старий Луцьк - Політехніка-Галичина 68:82

10 грудня

15:00. Київ-Баскет - Політехніка-Галичина 79:75

11 грудня

15:00. Старий Луцьк - Київ-Баскет 58:61

18 грудня

12:00. Політехніка-Галичина - БІПА 61:71

15:00. Старий Луцьк - Будівельник 46:77

18:00. Київ-Баскет - Дніпро 68:87

19 грудня

12:00. Старий Луцьк - БІПА 64:76

15:00. Політехніка-Галичина - Дніпро 20:0

18:00. Київ-Баскет - Будівельник 64:77

20 грудня

11:00. Старий Луцьк - Дніпро 52:66

14:00. Київ-Баскет - БІПА 101:102

17:00. Політехніка-Галичина 67:84

19:00. Говерла - Запоріжжя 75:60

21 грудня

18:00. Запоріжжя - Черкаські Мавпи 82:77

22 грудня

11:00. Говерла - Черкаські Мавпи 72:55

10 січня

12:00. Запоріжжя - Київ-Баскет 59:91

15:00. Говерла - Старий Луцьк 63:72

18:00. Політехніка-Галичина - Черкаські Мавпи 73:85

11 січня

12:00. Політехніка-Галичина - Запоріжжя 99:68

15:00. Старий Луцьк - Черкаські Мавпи 72:80

18:00. Говерла - Київ-Баскет 68:77

12 січня

11.00. Старий Луцьк - Запоріжжя 73:66

14:00. Говерла - Політехніка-Галичина 56:92

17:00. Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 72:87

13 січня

18:00. Дніпро - Будівельник - 61:69

14 січня

16:00. Будівельник - БІПА 74:52

15 січня

16:00. Дніпро - БІПА 80:66

24 січня

Будівельник - Дніпро 76:65

25 січня

Запоріжжя - Дніпро 64:93

26 січня

Будівельник - Запоріжжя 107:68

27 січня

Черкаські Мавпи - Говерла 0:20

Політехніка-Галичина - Київ-Баскет 80:71

БІПА - Старий Луцьк 83:75

28 січня

БІПА - Київ-Баскет 69:57

Старий Луцьк - Говерла 71:73

29 січня

Київ-Баскет - Говерла 67:61

Політехніка-Галичина - Старий Луцьк 82:55

2 лютого

Політехніка-Галичина - Говерла 72:62

10 лютого

Запоріжжя - Старий Луцьк - 63:73

Черкаські Мавпи - Будівельник - 53:77

Дніпро - Київ-Баскет

11 лютого

11:00. Черкаські Мавпи - Запоріжжя - 82:53

14:00. Дніпро - Старий Луцьк - 97:94

17:00. Будівельник - Київ-Баскет - 77:57

12 лютого

11:00. Черкаські Мавпи - Дніпро - 53:71

14:00. Будівельник - Старий Луцьк - 88:71

17:00. Київ-Баскет - Запоріжжя - 89:44

17 лютого

18:00. БІПА - Галичина-Політехніка - 68:76

18 лютого

17:30. Галичина-Політехніка - БІПА - 80:88

19 лютого

14:00. Говерла - БІПА 70:80

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбувається у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.