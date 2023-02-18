БІПА здобула вольову перемогу над Політехнікою-Галичиною у Суперлізі

БІПА здобула 14 перемогу в 18 матчах чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Одеська БІПА здобула перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в Івано-Франківську львівську Політехніку-Галичину.

Найефективнішим гравцем матчу став форвард БІПИ Владислав Унгурян, який завершив гру з 16 очками, 4 підбираннями, 3 передачами, перехопленням та блок-шотом в активі (РЕ 20).

Найрезультативнішим став Олександр Шашков, у якого 22 очка в активі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 лютого

Політехніка-Галичина — БІПА 80:88 (31:15, 19:16, 9:34, 21:23)

Політехніка-Галичина: Ожегов 14, Горобченко 14 + 6 передач + 6 підбирань - 5 втрат, Бережний 13 + 12 підбирань + 6 передач, Станішевський 10, Кич 9 — старт, Тіщенко 9, Федчук 8 + 4 передачі, Крамар 3, Бартоломеєв 0

БІПА: Ткаченко 16 + 6 підбирань, Кабацюра 10, Кадигроб 8 + 6 підбирань + 4 передачі, Рябчук 6 + 9 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення, Кобець 2 — старт, Шашков 22 - 4 втрати, Унгурян 16 + 4 підбирання + 3 передачі, Николенко 6, Конєв 2

Раніше Політехніка-Галичина переграла БІПІ.