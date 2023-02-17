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Будівельник змінив тренера після виходу до плей-оф Кубка Європи

Сьогодні 20:25 264 0
Янік Маррі - новий головний тренер Будівельника
Будівельник змінив тренера після виходу до плей-оф Кубка Європи
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Будівельник оголосив про призначення нового головного тренера перед матчами плей-оф Кубка Європи ФІБА з баскетболу.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Команду очолив американець Янік Маррі.

Першу частину сезону основна команда киян, що виступає за кордоном, провела під орудою Валерія Плеханова. Колишній асистент головного тренера збірної України подолав з клубом перші два раунди Кубка Європи й вивів команду до чвертьфіналу міжнародних змагань.

Утім, надалі командою керуватиме Янік Маррі, що змінив Плеханова на посаді головного тренера. Американець працював асистентом у тренерському штабі Плеханова та попереднього очільника команди Ігорса Міглінієкса.

У Будівельнику Маррі дебютує в ролі головного тренера. Раніше він виконував функції асистента в університетській команді Southeastern Illinois College.

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