Дніпро переміг Київ-Баскет у Суперлізі

Дніпро виграв восьмий матч поспіль

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет зазнав поразки від Дніпра у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Станіслав Тимофеєнко, який зробив дабл-дабл з 25 очками та 12 підбираннями.

Відзначимо, що гра переривалася - команди встигли зіграти 35 секунд, коли в залі зникло світло і відновили матч команди більше ніж за годину.

Дніпро виграв восьмий матч поспіль і знаходиться на четвертій сходинці турнірної таблиці, а Київ-Баскет вдруге в сезоні програвши, опустився на третє місце.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Київ-Баскет — Дніпро 68:87 (25:26, 13:18, 15:19, 15:24)