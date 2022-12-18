Будівельник впевнено переміг Старий Луцьк у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Будівельник оформив 11 перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті Суперліги здолавши у Львові Старий Луцьк.

Найкращим у складі Будівельника став форвард Сергій Приймак, який набрав 13 очок та зібрав 5 підбирань (РЕ 18).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Старий Луцьк — Будівельник 46:77 (12:18, 5:17, 10:24, 19:18)

Старий Луцьк: Коровяков 11, Рудаков 8 + 7 підбирань, Коцько 5 + 2 передачі, Дейна 2, Панфілов 0 — старт, Швагринський 8 - 3 втрати, Прозапас 6, Бедлінський 4, Горковенко 2, Алтухов 0, Марків 0, Серьогін 0

Будівельник: Конєв 14, Приймак 13 + 5 підбирань, Сандул 11 + 5 підбирань, Буренко 10, Кольченко 2 + 5 передач — старт, Хохоник 9, Нікітін 9 + 8 підбирань, Кабанов 3, Рахметов 2, Сафонов 2, Зайцев 2