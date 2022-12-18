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БІПА перемогла Політехніку-Галичину у Суперлізі

Сьогодні 17:10 124 0
БІПА перемогла Політехніку-Галичину у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина поступилась одеській БІПУ в першому матчі домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращими у складі переможців стали Олександр Шашков (20 очок) та Євген Ткаченко (18 очок + 5 підбирань).

Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 грудня

Політехніка-Галичина — БІПА 61:71 (13:18, 18:13, 16:19, 14:21)

Політехніка-Галичина: Тіщенко 17 + 6 підбирань - 4 втрати, Горобченко 14 + 7 підбирань + 5 передач - 5 втрати, Кич 11 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Полюляк 8 + 6 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі, Бережний 2 + 9 підбирань - 5 втрат — старт, Бартоломеєв 5, Станішевський 4, Крамар 0, Ковальчук 0

БІПА: Ткаченко 18 + 5 підбирань, Кадигроб 15 + 10 підбирань - 5 втрат, Кабацюра 8 + 5 підбирань + 4 передачі, Рябчук 2 + 9 підбирань + 5 передач, Малиновський 0 — старт, Шашков 20 + 3 перехоплення - 5 втрат, Унгурян 4 + 6 підбирань + 4 передачі, Конєв 4, Товкач 0

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