Будівельник програв Хапоелю Хайфі в Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, Будівельник програв Хапоелю Хайфі в груповому етапі Кубка Європи ФІБА.
Матч завершився з рахунком 71:81.
Найрезультативнішим гравцем у складі Будівельника став Трой Франклін – 21 очко, 6 передач.
Кубок Європи ФІБА
Другий етап, 1 тур
Хапоель Хайфа - Будівельник 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)
Будівельник: Франклін (31 + 6 передач), Близнюк (6), Бобров (9), Крутоус (7 + 5 підбирань), Маяускас (4) - старт; Браун (13 + 6 підбирань), Грант (11 + 8 підбирань), Грицак (0), Коломойський (0), Тихонов (0), Тиртишник (0)