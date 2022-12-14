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Будівельник програв Хапоелю Хайфі в Кубку Європи ФІБА

Вчора 23:47 182 0
Матч завершився з рахунком 71:81
Будівельник програв Хапоелю Хайфі в Кубку Європи ФІБА
#Будівельник, #Хапоель

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, Будівельник програв Хапоелю Хайфі в груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Матч завершився з рахунком 71:81.

Найрезультативнішим гравцем у складі Будівельника став Трой Франклін – 21 очко, 6 передач.

Кубок Європи ФІБА
Другий етап, 1 тур

Хапоель Хайфа - Будівельник 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)

Будівельник: Франклін (31 + 6 передач), Близнюк (6), Бобров (9), Крутоус (7 + 5 підбирань), Маяускас (4) - старт; Браун (13 + 6 підбирань), Грант (11 + 8 підбирань), Грицак (0), Коломойський (0), Тихонов (0), Тиртишник (0)

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