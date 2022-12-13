Головне
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:21 2576
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Сьогодні 17:39 327
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Сьогодні 16:26 366
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Сьогодні 14:40 545
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 412
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 1730
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 622
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2539
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 630
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37326
Прямі трансляції

Лейкерс бажає підписати Бояна Богдановича

Сьогодні 20:40 165 0
Лейкерс бажає підписати Бояна Богдановича
#Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс ведуть переговори з Детройт Пістонс про можливий обмін досвідченого хорватського форварда Бояна Богдановича.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Марк Стейн.

Каліфорнійський клуб розглядає кілька різних варіантів підписати снайпера, у тому числі за участю драфт-піка або прямий обмін на іншого гравця. При цьому Детройт хоче, щоб Лейкерс включили в переговори незахищений пік першого раунду драфта.

Богданович приєднався до Пістонсу у минуле міжсезоння в рамках обміну з Ютою Джаз.

У поточному сезоні Боян Богданович взяв участь у 28 матчах регулярного чемпіонату НБА, у яких набирав у середньому за гру 21 очко, здійснював 3,6 підбирання та віддавав 2,4 результативної передачі.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2315
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2041
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 1730
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1793 2
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6444
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН 2576
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44799
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55554
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20938 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8271
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4865
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86973