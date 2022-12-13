Лейкерс бажає підписати Бояна Богдановича

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс ведуть переговори з Детройт Пістонс про можливий обмін досвідченого хорватського форварда Бояна Богдановича.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Марк Стейн.

Каліфорнійський клуб розглядає кілька різних варіантів підписати снайпера, у тому числі за участю драфт-піка або прямий обмін на іншого гравця. При цьому Детройт хоче, щоб Лейкерс включили в переговори незахищений пік першого раунду драфта.

Богданович приєднався до Пістонсу у минуле міжсезоння в рамках обміну з Ютою Джаз.

У поточному сезоні Боян Богданович взяв участь у 28 матчах регулярного чемпіонату НБА, у яких набирав у середньому за гру 21 очко, здійснював 3,6 підбирання та віддавав 2,4 результативної передачі.

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