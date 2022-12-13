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Визначено найкращих гравців восьмого тижня НБА

Сьогодні 16:13 205 0
Визначено найкращих гравців восьмого тижня НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон та лідер Філадельфії Джоел Ембіід визнані найкращими гравцями тижня у своїх конференціях.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

22-річний Зайон за три матчі минулого тижня в середньому набирав по 33,0 очок та 8,3 підбирання. Його Пеліканс здобули три перемоги у трьох матчах.

Сіксерс виграли дві гри при одній поразкі. Але Ембіід був неймовірним. Бігмен набирав 43,3 очка та робив 10,3 підбирання в середньому за матч.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

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