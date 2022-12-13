Визначено найкращих гравців восьмого тижня НБА

Джерело - Чемпіон.
Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон та лідер Філадельфії Джоел Ембіід визнані найкращими гравцями тижня у своїх конференціях.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
22-річний Зайон за три матчі минулого тижня в середньому набирав по 33,0 очок та 8,3 підбирання. Його Пеліканс здобули три перемоги у трьох матчах.
Сіксерс виграли дві гри при одній поразкі. Але Ембіід був неймовірним. Бігмен набирав 43,3 очка та робив 10,3 підбирання в середньому за матч.
NBA Players of the Week for Week 8.— NBA (@NBA) December 12, 2022
West: Zion Williamson (@PelicansNBA)
East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/XAAu1kjMoi
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