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Нью-Йорк Михайлюка переграв Сакраменто Леня: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 163 0
Результати матчів НБА
Нью-Йорк Михайлюка переграв Сакраменто Леня: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
12 грудня

Новий Орлеан – Фінікс 129:124 OT (29:36, 28:22, 41:35, 19:24, 12:7)

Нью-Йорк – Сакраменто 112:99 (36:22, 30:28, 29:30, 17:19)

Орландо – Торонто 111:99 (18:19, 29:20, 35:36, 29:24)

Філадельфія - Шарлотт 131:113 (20:21, 41:33, 35:33, 35:26)

Детройт - Лейкерс 117:124 (26:32, 23:29, 41:30, 27:33)

Атланта – Чикаго 123:122 OT (22:27, 36:23, 27:28, 25:32, 13:12)

Г'юстон – Мілвокі 97:92 (19:25, 31:23, 24:31, 23:13)

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