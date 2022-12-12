Нью-Йорк Михайлюка переграв Сакраменто Леня: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
12 грудня
Новий Орлеан – Фінікс 129:124 OT (29:36, 28:22, 41:35, 19:24, 12:7)
Нью-Йорк – Сакраменто 112:99 (36:22, 30:28, 29:30, 17:19)
Орландо – Торонто 111:99 (18:19, 29:20, 35:36, 29:24)
Філадельфія - Шарлотт 131:113 (20:21, 41:33, 35:33, 35:26)
Детройт - Лейкерс 117:124 (26:32, 23:29, 41:30, 27:33)
Атланта – Чикаго 123:122 OT (22:27, 36:23, 27:28, 25:32, 13:12)
Г'юстон – Мілвокі 97:92 (19:25, 31:23, 24:31, 23:13)