Помер перший тренер Леброна Джеймса у НБА

11 грудня помер 79-річний тренер НБА Пол Сайлас.

Про це повідомляє журналіст Боб Раян.

Леброн Джеймс провів перший сезон в НБА під керівництвом Сайласа в Клівленді.

Він двічі ставав чемпіоном НБА у складі Бостона (1974, 1976) і один раз - у складі Сіетла (1979), двічі виступав на Матчі всіх зірок та двічі потрапляв до першої збірної зірок захисту.

Сайлас очолював Кліпперс, Шарлотт, Новий Орлеан та Клівленд, а також працював асистентом у кількох командах.

I am very sad to report that the Great Paul Silas has died at age 79. To watch him play was a joy. To be his friend was an honor.