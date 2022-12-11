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Помер перший тренер Леброна Джеймса у НБА

Сьогодні 20:25 254 0
Помер перший тренер Леброна Джеймса у НБА

Джерело - Чемпіон.

11 грудня помер 79-річний тренер НБА Пол Сайлас.

Про це повідомляє журналіст Боб Раян.

Леброн Джеймс провів перший сезон в НБА під керівництвом Сайласа в Клівленді.

Він двічі ставав чемпіоном НБА у складі Бостона (1974, 1976) і один раз - у складі Сіетла (1979), двічі виступав на Матчі всіх зірок та двічі потрапляв до першої збірної зірок захисту.

Сайлас очолював Кліпперс, Шарлотт, Новий Орлеан та Клівленд, а також працював асистентом у кількох командах.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

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