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Колишній лідер Черкаських Мавп гратиме у другому дивізіоні Франції

Вчора 23:40 275 0
Колишній лідер Черкаських Мавп гратиме у другому дивізіоні Франції
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - basket.com.ua.

Британський форвард Ешлі Хемілтон буде грати за французький Кемпер з ProB (другий дивізіон).

Про це повідомляє eurobasket.

Останнім його клубом був канадський Монреаль. 34-річний баскетболіст має великий досвід гри в Європі. Він грав за Пезаро, Лавріо, Манресу, Лондон Роялс, Баскет-Корунья та Плімут. У сезоні 2018/2019 став MVP Британської ліги.

У чемпіонаті Суперліги 2014/2015 був гравцем Черкаських Мавп. Тоді він відіграв 33 гри, в яких у середньому набирав 14,8 очка, робив 6,2 підбирання та віддавав 3,2 передачі за 28 хвилин на паркеті.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

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