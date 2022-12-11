Кузма хоче залишити Вашингтон після закінчення сезону

Форвард Вашингтона Кайл Кузма хоче вийти на ринок вільних агентів після закінчення сезону.

Про це повідомляє журналіст Bleacher Report Ерік Пінкус.

"Він хоче піти. Він хоче отримувати понад 20 мільйонів доларів за сезон та бути в команді великого ринку або в команді, яка претендує на чемпіонство", - повідомило джерело в НБА.

Повідомляється, що у ньому досі може бути зацікавлене Сакраменто. Також ним можуть цікавитись Лейкерс, Фінікс та Нью-Йорк.

В цьому сезоні він набирає 21,4 очка, 7,7 підбирання і 3,6 передачі в середньому за матч.

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