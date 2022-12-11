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Колишній лідер БК Фінікс продовжить кар’єру у Китаї

Сьогодні 18:10 211 0
Колишній лідер БК Фінікс продовжить кар’єру у Китаї

Джерело - basket.com.ua.

Китайський Шанхай Шаркс підписав контракт з американським захисником Еріком Бледсо, який попередні 12 років кар’єри провів в НБА.

Про це повідомляє asia-basket.com.

Захисник був обраний під №19 на драфті НБА 2010 року. Перші три сезони провів у складі Кліпперс.

У 2013 році перейшов у Фінікс, де довгий час був лідером. Зокрема, в сезоні 2016/2017 встановив власні кар’єр-хай по результативності (21,1 очка в середньому за гру) та передачам (6,3).

З 2017 по 2020 виступав за Мілвокі, а потім за Пеліканс та Кліпперс. Загалом в лізі відіграв 756 поєдинків. В 2011 році потрапив у другу символічну збірну новачків. У 2019 році був обраний до першої захисної збірної сезону.

Нагадаємо Брітні Грайнер прибула до США після ув'язнення в росії.

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