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Будівельник підписав американського захисника

Сьогодні 16:40 196 0
Будівельник підписав американського захисника
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Американський розігруючий Трой Франклін (183 см, 75 кг, 33 роки) підписав угоду з Будівельником терміном на 1 місяць.

Про це повідмоляє пресслужба клубу.

Трой покликаний допомогти Будівельнику в задній лінії, де команда через травми не може розраховувати одразу на трьох гравців - Шарунаса Васіляускаса, Джонні Берганемескела та Арчі Гудвіна.

Франклін нинішній сезон розпочинав в польській Глівіце, де у 5 матчах проводив 22,2 хвилини на паркеті. Трой за цей час у середньому за гру приносив команді 9,8 очка + 4,4 передачі + 1,2 перехоплення в елітній польській лізі.

Минулий сезон американець відіграв в чемпіонаті Румунії за Крайову, де мав 12,6 очка + 6,5 передачі + 1,6 перехоплення + 3,0 підбирання за 26,4 хвилини у середньому.  Раніше Франклін також грав у чемпіонатах Туреччини, Литви, Данії та Болгарії.

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