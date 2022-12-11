Голден Стейт здолав Бостон, Даллас переграв Чикаго: Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 грудня
Маямі - Сан-Антоніо 111:115 (29:25, 28:34, 27:27, 27:29)
Вашингтон - Кліпперс 107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28)
Індіана - Бруклін 133:136 (38:40, 38:29, 24:26, 33:41)
Клівленд - Оклахома 110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30)
Чикаго - Даллас 144:115 (40:30, 42:23, 31:32, 31:30)
Денвер - Юта 115:110 (28:26, 33:26, 31:38, 23:20)
Портленд - Міннесота 124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26)
Голден Стейт - Бостон 123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24)