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Голден Стейт здолав Бостон, Даллас переграв Чикаго: Результати матчів НБА

Сьогодні 10:38 160 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Голден Стейт здолав Бостон, Даллас переграв Чикаго: Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
11 грудня

Маямі - Сан-Антоніо 111:115 (29:25, 28:34, 27:27, 27:29)

Вашингтон - Кліпперс 107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28)

Індіана - Бруклін 133:136 (38:40, 38:29, 24:26, 33:41)

Клівленд - Оклахома 110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30)

Чикаго - Даллас 144:115 (40:30, 42:23, 31:32, 31:30)

Денвер - Юта 115:110 (28:26, 33:26, 31:38, 23:20)

Портленд - Міннесота 124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26)

Голден Стейт - Бостон 123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24)

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