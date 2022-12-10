Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорку зі Святославом Михайлюком у складі переграв Шарлотт - 102:121. Українець провів на майданчику 2 хвилини 17 секунд, але не набрав очок.

Клівленд поступився Сакраменто без Олексія Леня в складі - 95:106

НБА - Регулярний чемпіонат

10 грудня

Даллас - Мілвокі 105:106 (33:32, 15:20, 36:21, 21:33)

Юта - Міннесота 108:118 (24:28, 22:33, 33:21, 29:36)

Новий Орлеан - Фінікс 128:117 (26:27, 29:25, 40:30, 33:35)

Мемфіс - Детройт 114:103 (34:27, 27:26, 37:25, 16:25)

Філадельфія - Лейкерс 133:122 OT (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2)

Бруклін - Атланта 120:116 (36:30, 32:34, 28:26, 24:26)

Клівленд - Сакраменто 95:106 (20:31, 29:18, 31:30, 15:27)

Індіана - Вашингтон 121:111 (31:33, 38:32, 26:24, 26:22)

Орландо - Торонто 113:109 (37:25, 30:38, 27:24, 19:22)

Шарлотт – Нью-Йорк 102:121 (20:22, 29:33, 22:34, 31:32)