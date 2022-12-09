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Політехніка-Галичина дотиснула Старий Луцьк у Суперлізі

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Політехніка-Галичина здобула вольову перемогу над Старим Луцьком
Політехніка-Галичина дотиснула Старий Луцьк у Суперлізі
#Старий Луцьк, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Львівська Політехніка-Галичина здобула перемогу в першому матчі луцького баблу Суперліги здолавши господарі майданчику Старий Луцьк.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
09 грудня

Старий Луцьк — Політехніка-Галичина 68:82 (17:19, 22:14, 16:30, 13:19)

Старий Луцьк: Рудаков 23 + 10 підбирань, Коцько 13 + 9 передачі + 6 підбирань, Коровяков 10 + 7 підбирань + 4 передач, Дейна 4, Прозапас 3 — старт, Швагринський 13 - 4 втрати, Горковенко 2, Панфілов 0, Тимощук 0, Марків 0, Алтухов 0

Політехніка: Полюляк 18 + 7 підбирань + 7 передач, Горобченко 17, Тіщенко 10, Бережний 9 + 2 блок-шота, Федчук 5 + 4 передачі - 4 втрати — старт, Кич 16, Крамар 5 + 5 підбирань, Бартоломеєв 1, Ковальчук 1, Пилип 0

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