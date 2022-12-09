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БІПА-Одеська область переграла Черкаських Мавп у Суперлізі

Сьогодні 14:56 82 0
Поєдинок завершився з рахунком 83:76
БІПА-Одеська область переграла Черкаських Мавп у Суперлізі

Сьогодні, 9 грудня, БІПА-Одеська область виграла у Черкаських Мавп у матчі Суперліги України.

Поєдинок завершився з рахунком 83:76.

Найрезультативнішим у складі одеситів став Олександр Шашков - 26 очок, 5 підбирань і 1 асист.

Найрезультативнішим гравцем Черкаських Мавп став Деметріус Лейк, на рахунку якого 26 очок, 7 підбирань і 4 асисти.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
09 грудня

БІПА-Одеська область - Черкаські Мавпи 83:76 (20:18, 23:23, 14:16, 26:19)

БІПА-Одеська область: Шашков (26 + 5 підбирань + 1 асист), Рябчук (13 + 2 підбирання + 5 асистів), Ткаченко (12 + 7 підбирань + 2 асисти)

Черкаські Мавпи: Лейк (26 + 7 підбирань + 4 асисти), Скіра (17 + 10 підбирань), Пошабля (14 + 4 підбирання + 1 асист)

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