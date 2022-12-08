Будівельник переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі

Будівельник виграв десятий матч у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув свою десятку поспіль перемогу на старті сезону, здолавши в домашньому матчі Черкаські Мавпи.

Найкращим гравцем матчу став розігруючий киян Павло Буренко, який набрав 15 очок, зробив 9 передач та 7 підбирань (РЕ 25).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

28 грудня

Будівельник — Черкаські Мавпи 88:53 (22:14, 27:17, 21:4, 18:18)

Будівельник: Приймак 16 + 10 підбирань, Буренко 15 + 9 передач + 7 підбирань - 5 втрат, Конєв 13 + 7 підбирань + 5 передач, Нікітін 6, Зайцев 2 — старт, Сандул 12 + 11 підбирань + 4 передачі, Кабанов 11, Сафонов 10, Рахметов 3

Черкаські Мавпи: Скіра 14 + 4 підбирання + 2 перехоплення, Липовцев 11 + 4 передачі, Пошабля 11 + 7 передач - 8 втрат, Лейк 8 - 4 втрати, Кузнецов 0 — старт, Назаренко 9 + 6 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Лакомов 0, Косенко 0, Плясов 0