Дніпро переграв Прикарпаття-Говерла у Суперлізі

Дніпро продовжив переможну серію в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу у матчі регулярного чемпіонату Суперліги здолавши у столичному баблі Прикарпаття-Говерлу.

Найкращим гравцем матчу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 16 очок, 9 підбирань, 8 передач та 3 блок-шота (РЕ 29). Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Говерли Сергій Старцев, який набрав 17 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

08 грудня

Дніпро — Прикарпаття-Говерла 78:67 (19:11, 19:19, 15:16, 25:21)

Дніпро: Тимофеєнко 16 + 9 підбирань + 8 передач + 3 блок-шота, Закурдаєв 15 + 7 підбирань + 3 передачі, Сорочан 14 + 4 передачі + 3 підбирання - 3 втрати, Тарасенко 6, Вільховецький 3 — старт, Бачурін 11 + 6 підбирань + 3 передачі, Загреба 7 - 3 втрати, Бондарчук 3, Шкода 2, Бібіков 1, Качанов 0

Прикарпаття-Говерла: Старцев 17 + 3 передачі, Водолазський 13 + 4 перехоплення - 3 втрати, Гуменюк 9 + 7 підбирань, Тимофійчук 5, Дроздов 0 — старт, Чугунов 9 + 6 підбирань, Ожегов 6, Лонюк 5, Аврахов 3, Лесик 0, Литвинов 0