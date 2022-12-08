Ягупова набрала 25 очок у центральному матчі Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова провела найкращий матч сезону за Фенербахче, який випав на центральну гру тижня в жіночій Євролізі проти Праги.

В матчі лідерів групи Фенербахче здобув перемогу в овертаймі 82:72, а Ягупова стала найкращою гравчинею поєдинку. За 40 хвилин і 37 секунд українка набрала 25 очок (8/12 двоочкові, 2/6 триочкові, 3/4 штрафні), зібрала 3 підбирання, віддала 5 передач, зробила 3 перехоплення та 2 блок-шоти при 3 втратах та 1 фолі.

Фенербахче, завдяки перемозі, піднявся на другу сходинку, маючи 3 перемоги в 5 матчах. Прага опустилась на четверту сходику с такою ж кількістю матчів та перемог.