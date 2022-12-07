Дніпро переграв Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Гра завершилась з рахунком 95:72

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, у матчі баскетбольної Суперліги України Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Поєдинок завершився з рахунком з рахунком 95:72.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Черкаських Мавп Деметріус Лейк - 31 очко, 4 підбирання і 2 асисти. Це рекорд сезону за результативністю.

Найрезультативнішим дніпровського клубу став Микита Бібіков, на рахунку якого 19 очок, 6 підбирань і 2 асисти.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

07 грудня

Дніпро - Черкаські Мавпи 95:72 (23:18, 30:14, 16:16, 26:24)

Дніпро: Бібіков (19 + 6 підбирань + 2 асисти), Сорочан (17 + 2 підбирання), Закурдаєв (14 + 3 підбирання + 6 асистів).

Черкаські Мавпи: Лейк (31 + 4 підбирання + 2 асисти), Пошабля (17 + 2 пдбирання + 6 асистів), Скіра (12 + 5 підбирань)