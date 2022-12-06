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Будівельник розібрався з Говерлою у Суперлізі

Сьогодні 21:49 200 0
Будівельник розібрався з Говерлою у Суперлізі
#Будівельник, #Говерла

Джерело - Чемпіон.

У матчі баскетбольної Суперліги України Будівельник переміг Говерлу-Прикарпаття.

Матч завершився з рахунком 96:53 на користь киян.

Найрезультативнішим у матчі став гравець Будівельника Сергій Приймак - 18 очок, 5 підбирань і 1 асист.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

06 грудня

Будівельник - Говерла-Прикарпаття 96:53 (24:10, 22:17, 28:14, 22:12)

Будівельник: Приймак (18 + 5 підбирань + 1 асист), Сандул (16 + 16 підбирань + 5 асистів), Буренко (15 + 3 асисти)

Говерла-Прикарпаття: Водолазський (15 + 1 підбирання + 3 асисти), Ожегов (9 +3 підбирання + 1 асист), Старцев (9 + 2 підбирання + 3 асисти)

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