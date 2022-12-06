Голден Стейт поступився Індіані: Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
06 грудня
Орландо - Мілвокі 102:109 (21:30, 24:26, 27:32, 30:21)
Шарлотт - Кліпперс 117:119 (26:28, 28:35, 36:21, 27:35)
Атланта - Оклахома 114:121 (29:27, 30:27, 29:30, 26:37)
Торонто - Бостон 110:116 (25:27, 37:29, 18:35, 30:25)
Мемфіс - Маямі 101:93 (27:32, 31:19, 24:26, 19:16)
Г'юстон - Філадельфія 132:123 OT (27:30, 29:25, 34:29, 18:24, 9:9, 15:6)
Даллас - Фінікс 130:111 (33:15, 34:26, 29:34, 34:36)
Голден Стейт - Індіана 104:112 (21:34, 29:25, 31:30, 23:23)