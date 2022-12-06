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Голден Стейт поступився Індіані: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:45 237 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Голден Стейт поступився Індіані: Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
06 грудня

Орландо - Мілвокі 102:109 (21:30, 24:26, 27:32, 30:21)

Шарлотт - Кліпперс 117:119 (26:28, 28:35, 36:21, 27:35)

Атланта - Оклахома 114:121 (29:27, 30:27, 29:30, 26:37)

Торонто - Бостон 110:116 (25:27, 37:29, 18:35, 30:25)

Мемфіс - Маямі 101:93 (27:32, 31:19, 24:26, 19:16)

Г'юстон - Філадельфія 132:123 OT (27:30, 29:25, 34:29, 18:24, 9:9, 15:6)

Даллас - Фінікс 130:111 (33:15, 34:26, 29:34, 34:36)

Голден Стейт - Індіана 104:112 (21:34, 29:25, 31:30, 23:23)

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