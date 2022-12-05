Гравець збірної України Сергій Павлов залишив естонський Пярну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В команді розпочалась перебудова після вильоту з Кубку Європи ФІБА і одним з тих, з ким вирішив попрощатись клуб, став Павлов.

Чинний чемпіон Естонії в Латвійсько-естонській лізі наразі йде восьмим з 4 перемогами в 9 матчах. Команда стартувала в кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла звідти в Кубок Європи ФІБА, де на першому етапі виграла два матчі з шести, ставши останньою в квартеті і не вийшовши до наступного кола.

Павлов в Кубку Європи ФІБА пропустив лише останній матч, а до того мав 10,2 очка, 3,8 підбирання, 1,8 передачі та 0,8 перехоплення за 21 хвилини в середньому за матч. В Латвійсько-естонській лізі Павлов має в середньому 10,0 очок, 5,3 підбирання та 1,6 передачі.