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Павлов залишив естонський клуб

Сьогодні 16:56 267 0
Павлов залишив естонський клуб

Джерело - basket.com.ua.

Гравець збірної України Сергій Павлов залишив естонський Пярну. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В команді розпочалась перебудова після вильоту з Кубку Європи ФІБА і одним з тих, з ким вирішив попрощатись клуб, став Павлов.

Чинний чемпіон Естонії в Латвійсько-естонській лізі наразі йде восьмим з 4 перемогами в 9 матчах. Команда стартувала в кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла звідти в Кубок Європи ФІБА, де на першому етапі виграла два матчі з шести, ставши останньою в квартеті і не вийшовши до наступного кола.

Павлов в Кубку Європи ФІБА пропустив лише останній матч, а до того мав 10,2 очка, 3,8 підбирання, 1,8 передачі та 0,8 перехоплення за 21 хвилини в середньому за матч. В Латвійсько-естонській лізі Павлов має в середньому 10,0 очок, 5,3 підбирання та 1,6 передачі.

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