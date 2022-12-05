Визначено MVP листопада у Суперлізі

Джерело - fbu.ua.
Завершилося голосування за найкращого гравця Суперліги в листопаді.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
На нагороду претендували дев’ять баскетболістів - представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань - ФБУ. Як і в минулому сезоні, тріо лідерів в кожному розділі голосування отримувало 5, 3 та 1 бал відповідно.
Найбільшу кількість голосів фанів зібрав лідер команди Старий Луцьк Володимир Коцько, за якого проголосували 27% респондентів. До вашої уваги результати голосування на сторінці ФБУ в Telegram, в якому взяли участь 1747 респондентів:
- 1. Володимир Коцько, Старий Луцьк — 27% (473 голоси) — 5 балів
- 2. Олександр Рябчук, БІПА — 22% (385) — 3 бали
- 3. Максим Закурдаєв, Дніпро — 18% (317) — 1 бал
- 4. Роман Морозов, Запоріжжя — 10% (168)
- 5. Володимир Конєв, Будівельник — 9% (164)
- 6. Сергій Скіра, Черкаські Мавпи — 4% (72)
- 7. Сергій Старцев, Прикарпаття-Говерла — 4% (65)
- 8. Михайло Горобченко, Політехніка-Галичина — 3% (53)
- 9. Вадим Заплотинський, Київ-Баскет — 3% (50)
Найкращого гравця місяця обрали і капітани клубів Суперліги:
- Роман Новіков — Володимир Конєв (Будівельник)
- Олександр Рябчук — Володимир Конєв (Будівельник)
- Станіслав Тимофеєнко — Володимир Конєв (Будівельник)
- Роман Морозов — Володимир Конєв (Будівельник)
- Нікіта Руслов — Володимир Конєв (Будівельник)
- Едуард Федчук — Олександр Рябчук (БІПА)
- Сергій Старцев — Олександр Рябчук (БІПА)
- Володимир Коцько — Олександр Рябчук (БІПА)
- Володимир Конєв — Вадим Заплотинський (Київ-Баскет)
Результати вибору капітанів команд:
- 1. Володимир Конєв (Будівельник) — 5 голосів — 5 балів
- 2. Олександр Рябчук (БІПА) — 3 голоси — 3 бали
- 3. Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) — 1 голос — 1 бал
Третій фактор, який враховується при визначенні найкращого гравця місяця — вибір організаторів змагань — Федерації баскетболу України:
- 1. Володимир Конєв (Будівельник) — 5 балів
- 2. Олександр Рябчук (БІПА) — 3 бал
- 3. Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) — 1 бали
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ ЛИСТОПАДА:
- Володимир Конєв (Будівельник) — 10 балів
- Олександр Рябчук (БІПА) — 9 балів
- Володимир Коцько (Старий Луцьк) — 5 балів
- Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) — 2 бали
- Максим Закурдаєв (Дніпро) — 1 бал