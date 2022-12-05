Визначено MVP листопада у Суперлізі

Досвідчений форвард - лідер Будівельника, який у сезоні ще не програвав

Завершилося голосування за найкращого гравця Суперліги в листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На нагороду претендували дев’ять баскетболістів - представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань - ФБУ. Як і в минулому сезоні, тріо лідерів в кожному розділі голосування отримувало 5, 3 та 1 бал відповідно.

Найбільшу кількість голосів фанів зібрав лідер команди Старий Луцьк Володимир Коцько, за якого проголосували 27% респондентів. До вашої уваги результати голосування на сторінці ФБУ в Telegram, в якому взяли участь 1747 респондентів:

1. Володимир Коцько, Старий Луцьк — 27% (473 голоси) — 5 балів

2. Олександр Рябчук, БІПА — 22% (385) — 3 бали

3. Максим Закурдаєв, Дніпро — 18% (317) — 1 бал

4. Роман Морозов, Запоріжжя — 10% (168)

5. Володимир Конєв, Будівельник — 9% (164)

6. Сергій Скіра, Черкаські Мавпи — 4% (72)

7. Сергій Старцев, Прикарпаття-Говерла — 4% (65)

8. Михайло Горобченко, Політехніка-Галичина — 3% (53)

9. Вадим Заплотинський, Київ-Баскет — 3% (50)

Найкращого гравця місяця обрали і капітани клубів Суперліги:

Роман Новіков — Володимир Конєв (Будівельник)

Олександр Рябчук — Володимир Конєв (Будівельник)

Станіслав Тимофеєнко — Володимир Конєв (Будівельник)

Роман Морозов — Володимир Конєв (Будівельник)

Нікіта Руслов — Володимир Конєв (Будівельник)

Едуард Федчук — Олександр Рябчук (БІПА)

Сергій Старцев — Олександр Рябчук (БІПА)

Володимир Коцько — Олександр Рябчук (БІПА)

Володимир Конєв — Вадим Заплотинський (Київ-Баскет)

Результати вибору капітанів команд:

1. Володимир Конєв (Будівельник) — 5 голосів — 5 балів

2. Олександр Рябчук (БІПА) — 3 голоси — 3 бали

3. Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) — 1 голос — 1 бал

Третій фактор, який враховується при визначенні найкращого гравця місяця — вибір організаторів змагань — Федерації баскетболу України:

1. Володимир Конєв (Будівельник) — 5 балів

2. Олександр Рябчук (БІПА) — 3 бал

3. Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) — 1 бали

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ ЛИСТОПАДА: