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Нью-Йорк Михайлюка переміг Клівленд: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 222 0
Результати матчів НБА
Нью-Йорк Михайлюка переміг Клівленд: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк Святослава Михайлюка переміг Клівленд - 92:81. Сакраменто" Олексія Леня здолав Чикаго - 110:101.Українці не виходили на майданчик.

НБА - Регулярний чемпіонат
05 грудня

Новий Орлеан - Денвер 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25)

Сан-Антоніо - Фінікс 95:133 (30:35, 11:36, 30:35, 24:27)

Нью-Йорк - Клівленд 92:81 (23:16, 23:27, 25:20, 21:18)

Вашингтон - Лейкерс 119:130 (27:33, 23:35, 31:37, 38:25)

Бруклін - Бостон 92:103 (27:35, 23:27, 19:13, 23:28)

Детройт - Мемфіс 112:122 (26:40, 31:29, 26:32, 29:21)

Сакраменто - Чикаго 110:101 (29:27, 33:20, 20:31, 28:23)

Портленд - Індіана 116:100 (28:24, 26:25, 39:25, 23:26)

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